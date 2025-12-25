Ричмонд
В Омской области детей в интернате пытались накормить сметаной с плесенью

Нарушение выявили в Россельхознадзоре в ходе мониторинга качества питания и изъяли опасную поставку.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли поставку недоброкачественной сметаны в дом-интернат. В ходе планового мониторинга безопасности пищевой продукции была выявлена партия сметаны жирностью 20%, не соответствующая требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Лабораторные исследования продукции предпринимательницы Лобашевой Н. П. подтвердили наличие в сметане дрожжей и плесневых грибов. Это серьезное нарушение санитарно-гигиенических норм, которые могли появиться как при производстве, так и при хранении. Все обстоятельства попадания опасной продукции в детское учреждения будут проверяться.

Объем партии превышает 150 килограммов. Продукция изъята из оборота. Действие декларации о соответствии на сметану, произведенную индивидуальным предпринимателем, приостановлено, а ветеринарные сопроводительные документы — аннулированы. Информация о нарушении передана в региональное Министерство образования.

