В Омской области детей в интернате пытались накормить сметаной с плесенью

Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области пресекли поставку недоброкачественной сметаны в дом-интернат. В ходе планового мониторинга безопасности пищевой продукции была выявлена партия сметаны жирностью 20%, не соответствующая требованиям технических регламентов ЕАЭС.
Лабораторные исследования продукции предпринимательницы Лобашевой Н. П. подтвердили наличие в сметане дрожжей и плесневых грибов. Это серьезное нарушение санитарно-гигиенических норм, которые могли появиться как при производстве, так и при хранении. Все обстоятельства попадания опасной продукции в детское учреждения будут проверяться.
Объем партии превышает 150 килограммов. Продукция изъята из оборота. Действие декларации о соответствии на сметану, произведенную индивидуальным предпринимателем, приостановлено, а ветеринарные сопроводительные документы — аннулированы. Информация о нарушении передана в региональное Министерство образования.
