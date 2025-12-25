В Омской области детей в интернате пытались накормить сметаной с плесенью

Лабораторные исследования продукции предпринимательницы Лобашевой Н. П. подтвердили наличие в сметане дрожжей и плесневых грибов. Это серьезное нарушение санитарно-гигиенических норм, которые могли появиться как при производстве, так и при хранении. Все обстоятельства попадания опасной продукции в детское учреждения будут проверяться.