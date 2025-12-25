ГК «Ростов-Дон» завершил год разгромной победой над командой из Майкопа

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» победили в новогоднем матче с соперницами из Майкопа в среду, 24 декабря. Заключительная игра 2025 года для команды прошла в ростовском Дворце спорта. Встреча с командой АГУ- «Адыиф» завершилась уверенной победой со счетом 34:20 (17:13 в первом тайме).
Матч был стилизован под праздничную «Елку с Ростов-Доном». Для зрителей организаторы подготовили специальные активности и подарки. Перед игрой стало известно, что команду до конца сезона покинет гандболистка Юлия Грацкевич, отправившаяся в аренду в звенигородскую «Звезду».
Игра началась с заброшенного мяча гостьей Аней Локян. Однако уже к седьмой минуте «Ростов-Дон» вышел вперед со счетом 6:4. Отрыв удалось увеличить благодаря надежной игре вратаря Анастасии Казьменко и успешным контратакам. К середине тайма преимущество составило пять мячей (11:6). К перерыву счет был 17:13.
Во втором тайме преимущество хозяек только росло. К середине периода разница в счете достигла восьми мячей (24:16). Лучшими в атаке стали Кристина Кожокарь и Алина Кишко. Именно Кишко, завершившая матч с восемью заброшенными мячами, была признана лучшим игроком встречи в составе «Ростов-Дона».
Это вторая победа «Ростов-Дона» над майкопской командой в этом сезоне. Первый матч в октябре также завершился победой ростовчанок со счетом 35:24.
Теперь команда уходит на короткие новогодние каникулы. Тренировочный процесс будет возобновлен в начале января. Следующий матч в чемпионате России «Ростов-Дон» проведет в Тольятти против команды «Лада» 17 января.
