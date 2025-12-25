ГК «Ростов-Дон» завершил год разгромной победой над командой из Майкопа

Игра началась с заброшенного мяча гостьей Аней Локян. Однако уже к седьмой минуте «Ростов-Дон» вышел вперед со счетом 6:4. Отрыв удалось увеличить благодаря надежной игре вратаря Анастасии Казьменко и успешным контратакам. К середине тайма преимущество составило пять мячей (11:6). К перерыву счет был 17:13.