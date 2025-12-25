Денежный маникюр 2026: С каким цветом ногтей встречать Новый год для богатства и процветания

Год Зелёной Деревянной Змеи 2025 плавно переходит в новый год — Красной Огненной Лошади 2026. Переход растянется на пару месяцев. Календарно 2026-й наступит 1 января. Но в китайском гороскопе Лошадь заменит Змею только 17 февраля 2026 года. Расскажем, как покрасить ногти, чтобы привлечь богатство. Денежные цвета — в материале.
Красный цвет — Новый год Огненной Лошади 2026.
Чтобы встретить Новый год и привлечь богатство, можно сделать ярчайший маникюр. Ослепительные красные ногти будут переливаться всеми цветами пламени под светом новогодних гирлянд, поэтому Огненная Лошадь точно обратит на них своё внимание и одарит вас подарками, начиная с 17 февраля. Классический цвет для стихии огня китайского гороскопа. Кстати, красным цветом горит металл — литий. Горит он ярко и бурно, выделяя много тепла. Поэтому примерно таких финансовых движений можно ждать от 2026-го, если придёте на Новый год с красными ногтями.
Золотой цвет — классический денежный, актуален и на 2026-й.
Классический денежный цвет, который подойдёт как на Огненный 2026-й, так и на Новый год 2030, то есть год Металлической Собаки. Огненная Лошадь традиционно уважает как цвета своего спектра, так и металлы, а ещё — Собаку. Поэтому золотой цвет ногтей на Новый год 2026 будет выгодно выделять вас среди других, показывая такие качества, как прозорливость и стратегическое мышление. И это точно окупится, понемногу, но итог будет заметен.
Оранжевый цвет — настоящее пламя на Новый год Огненной Лошади 2026.
Новый год 2026 — это год Огненной Лошади. Когда древесина горит, цвет пламени как раз оранжевый. Кстати, ещё таким цветом горит кальций. Но в традиционном китайском зодиаке есть только стихия дерева. Поэтому денежным станет и оранжевый цвет ногтей. Такой маникюр покажет интеллектуальную выносливость и пытливый ум. Эти качества помогут наполнить кошелёк в 2026-м, относительно быстро и без рисков.
Жёлтый цвет — все оттенки пламени в Новый год Огня.
Жёлтый тоже напрямую связан с огнём, являясь одним из оттенков пламени. Поэтому в год Красной Лошади можно и нужно ходить с маникюром такого цвета. Новогодняя ночь 2026 пройдёт особенно элегантно, если ваши ногти будут блестеть неоновым жёлтым оттенком… Но и другие, более естественные цвета тоже подойдут. Жёлтый позволит обогатиться мгновенно (ведь именно так вспыхивают этим цветом в огне соли натрия).
Зелёный цвет — уравновесим Огненную Лошадь в новом, 2026 году.
Лошадь по китайскому гороскопу любит зелёный цвет. Даже если она Огненная, всё равно можно попробовать встретить Новый год 2026 с таким маникюром. Так вы покажете уважение к символу уходящего года, Зелёной Змее. А Красная Огненная Лошадь оценит этот жест уже с 17 февраля 2026 года и подарит вам долгожданную финансовую стабильность. Кстати, зелёным пламенем обычно горит ценный металл, медь.
Таким образом, встречать новый, 2026 год можно с маникюром тёплых цветов, что связаны с пламенем: красным, оранжевым, жёлтым… Классическим и беспроигрышным вариантом для Огненной Лошади станет золотой цвет ногтей. А зелёный маникюр создаст атмосферу равенства и уважения к символам как уходящего, так и наступающего года и притянет стабильность. На Life.ru у нас есть целая серия материалов про знаки китайского зодиака и Новый год!
