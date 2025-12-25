Денежный маникюр 2026: С каким цветом ногтей встречать Новый год для богатства и процветания

Классический денежный цвет, который подойдёт как на Огненный 2026-й, так и на Новый год 2030, то есть год Металлической Собаки. Огненная Лошадь традиционно уважает как цвета своего спектра, так и металлы, а ещё — Собаку. Поэтому золотой цвет ногтей на Новый год 2026 будет выгодно выделять вас среди других, показывая такие качества, как прозорливость и стратегическое мышление. И это точно окупится, понемногу, но итог будет заметен.