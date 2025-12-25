В Башкирии раздают участки под ИЖС нуждающимся в улучшении жилищных условий

Стало известно, что администрация Иглинского района Башкирии реализует программу по бесплатному выделению земельных участков для строительства частных домов.
Согласно информации портала UfaTime.ru, для этих целей в районе подготовлены 10 участков. Три из них расположены в селе Алаторка, еще семь — в селе Минзитарово. Все выделяемые земли имеют целевое назначение — на них разрешено только индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Претендовать на безвозмездное получение такого надела могут семьи, относящиеся к льготным категориям и официально признанные нуждающимися в улучшении своих жилищных условий. В этот перечень входят молодые и многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Отдельно отмечается, что многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами в Башкирии имеют право не на землю, а на альтернативную единовременную денежную выплату.
Полный перечень доступных участков с указанием их кадастровых номеров размещен для ознакомления на официальном сайте Министерства земельного и имущественных отношений РБ.
