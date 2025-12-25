В планетарии рассказали, когда увеличится световой день

Самый короткий день в 2025 году длился около 7 часов на широте Москвы. В период солнцестояния Солнце, двигаясь по эклиптике, достигает её самого южного склонения, что и приводит к минимальной продолжительности дня в Северном полушарии. Контрастным ему станет день летнего солнцестояния 21 июня, когда световой день в столице продлится более 17,5 часов.