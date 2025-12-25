В планетарии рассказали, когда увеличится световой день

Световой день начинает увеличиваться не сразу после 22 декабря.
Ощутимое увеличение продолжительности светового дня в Москве начнётся только с 26 декабря, после периода зимнего солнцестояния. Об этом сообщили в Московском планетарии.
«Начиная с 26-го декабря день пойдет на прирост, и к новому году увеличится уже на 5−6 минут», — рассказали в пресс-службе Московского планетария, их данные передает РИА Новости. Специалисты отметили, что непосредственно после солнцестояния, произошедшего 21 декабря, длина светового дня оставалась практически неизменной, что и обуславливает такое название данного периода.
Самый короткий день в 2025 году длился около 7 часов на широте Москвы. В период солнцестояния Солнце, двигаясь по эклиптике, достигает её самого южного склонения, что и приводит к минимальной продолжительности дня в Северном полушарии. Контрастным ему станет день летнего солнцестояния 21 июня, когда световой день в столице продлится более 17,5 часов.
Прибавление светового дня после солнцестояния происходит неравномерно. Это связано с эллиптической формой орбиты Земли и её движением вокруг Солнца, из-за чего скорость видимого движения Солнца по эклиптике изменяется в течение года. В результате ежедневный прирост светлого времени суток в конце декабря составляет в среднем около 2 минут.