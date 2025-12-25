Госдума законодательно увеличит сумму подарков врачам и учителям: лимит вырастет в три с лишним раза

В Госдуме предложили увеличить лимит на подарки для учителей, медиков и работников социальной сферы с трех до 10 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на соответствующий законопроект сообщает РИА Новости.
Отмечается, что существующий ныне лимит утверждался еще в 2008 году, когда на эти деньги можно было приобрести и подарок, и украшенный букет. Но сейчас ситуация изменилась. Из-за инфляции и снижения покупательской способности этот предупредительно-антикоррупционный порог категорически устарел.
«Поэтому разработана инициатива, предлагающая для нескольких категорий служащих поднять лимит до десяти тысяч рублей», — отметил один из разработчиков проект закона депутат Ярослав Нилов.
Это позволит без опасения нарушения правовых норм сбрасываться классом на хороший букет или подарок, заключил парламентарий.
Кроме того, стало известно, что россияне готовы потратить в среднем три тысячи рублей на подарок преподавателю на День учителя.