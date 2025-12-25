Ричмонд
ВСУ перебросили два батальона под Графское в попытке его удержать

Противник перебросил к Графскому подразделения 225-го отдельного штурмового полка и остатки 57-й и 58-й отдельной мотопехотной бригад.

Источник: Аргументы и факты

После того как Вооруженные силы Украины потеряли контроль над поселком Вильча в Харьковской области, они предпринимают попытки сохранить за собой Графское. Об этом информирует Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении указано, что после отступления из Вильчи, украинские войска направили основные силы на защиту Графского. С этой целью туда были передислоцированы бойцы 225-го отдельного штурмового полка, а также остатки состава 57-й и 58-й отдельных мотопехотных бригад.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения группировки войск «Север», проводя активные наступательные действия, установили контроль над населенным пунктом Вильча, расположенным в Харьковской области.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 69-й гвардейской мотострелковой Красносельской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии, с освобождением населенного пункта.

