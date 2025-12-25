«Не могу без Иркутска, без своих сибиряков»: пианист Денис Мацуев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

Иркутский пианист Денис Мацуев получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награду вручил президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля 24 декабря. Как ранее сообщала КП-Иркутск, народный артист удостоен ее за вклад в развитие отечественной культуры и многолетнюю плодотворную творческую деятельность.
— Очень символично, что сегодня день рождения папы, которого, к сожалению, не стало в этом году. Он был самым главным наставником моей жизни. Мне повезло, что я родился в этой семье, в Иркутске. Я не могу без своего города, и до сих пор меня туда тянет, ничего с этим поделать не могу. И не могу без своего Байкала, не могу без сибиряков, которых считаю своими родственниками и очень близкими друзьями. Не могу без своей любимой публики, она для меня критик номер один, — сказал пианист.
Напомним, Денис Мацуев — победитель многих международных конкурсов, член Совета по культуре при президенте и руководитель ежегодного иркутского фестиваля «Звёзды на Байкале».
