«Не могу без Иркутска, без своих сибиряков»: пианист Денис Мацуев награжден орденом «За заслуги перед Отечеством»

— Очень символично, что сегодня день рождения папы, которого, к сожалению, не стало в этом году. Он был самым главным наставником моей жизни. Мне повезло, что я родился в этой семье, в Иркутске. Я не могу без своего города, и до сих пор меня туда тянет, ничего с этим поделать не могу. И не могу без своего Байкала, не могу без сибиряков, которых считаю своими родственниками и очень близкими друзьями. Не могу без своей любимой публики, она для меня критик номер один, — сказал пианист.