Омский перевозчик купил исторический особняк на Броз Тито

Ранее здание, известное как «Жилой дом 1925−1927 гг.», до весны 2023 года было закреплено за УМВД по Омской области. В том числе здесь размещался Отдел организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. После возврата объекта в федеральную собственность для него сначала пытались найти арендатора. В мае 2025 года появились планы по приватизации. Согласно условиям, одновременно с покупкой деревянной постройки новый владелец получит в аренду земельный участок площадью около 0,04 га под зданием.