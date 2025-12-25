Ричмонд
Омский перевозчик купил исторический особняк на Броз Тито

Здание до весны 2023 года было закреплено за УМВД по Омской области.

Источник: Om1 Омск

На специализированной онлайн-площадке подвели итоги торгов по продаже двухэтажного исторического особняка на улице Броз Тито, 5а — рядом с остановкой «Краеведческий музей». Начальная стоимость лота составляла 14,6 млн рублей. На объект заявился только один участник — индивидуальный предприниматель Виктор Трофимчук, поэтому цена, по условиям торгов, останется на стартовом уровне.

Ранее здание, известное как «Жилой дом 1925−1927 гг.», до весны 2023 года было закреплено за УМВД по Омской области. В том числе здесь размещался Отдел организации применения административного законодательства Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. После возврата объекта в федеральную собственность для него сначала пытались найти арендатора. В мае 2025 года появились планы по приватизации. Согласно условиям, одновременно с покупкой деревянной постройки новый владелец получит в аренду земельный участок площадью около 0,04 га под зданием.

В сообщении также уточняется, что Виктор Трофимчук работает в сфере пассажирских перевозок. С 2004 года он является единственным владельцем и директором ООО «Автотранс» с основным видом деятельности «Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении». К концу 2000-х он возглавил ООО «Вектор» с тем же профилем и зарегистрировался как индивидуальный предприниматель.