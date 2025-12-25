Муралы в память об убитой украинской беженке Заруцкой появились в США

В Нью-Йорке и Вашингтоне появились уличные муралы с изображением жестоко убитой в Соединенных Штатах украинской беженки Ирины Заруцкой.
Муралы с портретом Заруцкой появились в районах Бронкс и Бруклин. Автором первого является Энтони Скотто, второй создал Бен Келлер.
— Уличные художники Энтони Скотто и Бен Келлер создали впечатляющие портреты Заруцкой в Квинсе, Бруклине и районе Сурсум Корда в Вашингтоне, округ Колумбия, — говорится на сайте организации Remember Iryna.
22 августа Ирина Заруцкая села в вагон метро в районе Саут-Энд города Шарлотт в штате Северная Каролина, заняв место перед 34-летним Декарлосом Брауном — младшим. Спустя четыре минуты мужчина достал раскладной нож и трижды ударил украинку в шею. В результате она скончалась на месте. 10 сентября генеральный прокурор США Памела Бонди пообещала добиться максимального наказания для убийцы с «богатой криминальной историей».
10 сентября президент США Дональд Трамп призвал казнить убийцу украинской беженки Ирины Заруцкой, бездомного Декарлоса Брауна — младшего.