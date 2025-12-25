Учительница из США совратила двух несовершеннолетних школьников

По данным следствия, задержанной оказалась 42-летняя Эшли Палмер, работавшая учителем английского языка в средней школе округа Севир. С июля-августа по декабрь она переписывалась с двумя школьниками в мессенджерах и отправляла одному из них непристойные материалы.