Учительница из США совратила двух несовершеннолетних школьников

В США арестовали учительницу из штата Теннесси, которая совратила двух 13-летних учеников и на протяжении нескольких месяцев насиловала их. Об этом сообщает The Tennessee Conservative.

По данным следствия, задержанной оказалась 42-летняя Эшли Палмер, работавшая учителем английского языка в средней школе округа Севир. С июля-августа по декабрь она переписывалась с двумя школьниками в мессенджерах и отправляла одному из них непристойные материалы.

Кроме того, Палмер несколько раз занималась сексом с каждым из них. Подробности этих встреч не уточняются.

Женщину задержали 19 декабря в городе Севьервилл и сразу отстранили от работы на время расследования. Возраст школьников официально не раскрывается. 22 декабря Палмер внесла залог и вышла из-под стражи, расследование продолжается, передает издание.

В США также судят жительницу Нью-Мексико Кристал Лопес, которая обвиняется в том, что вовлекла 13-летнего подростка в употребление легких наркотиков и изнасиловала его.

Ранее в американском штате Айова 32-летнюю преподавательницу Саманту Мейер-Дэвис приговорили к 20 годам тюремного заключения по обвинению в совращении 15-летнего ученика.