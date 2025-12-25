Боец Александр Протасов из Осинского района погиб в зоне СВО

— Военнослужащий родился в деревне Заглик, был единственным сыном. После окончания девяти классов поступил в Осинское профессиональное училище № 57. Трудился в лесхозе, а в 2017 году перебрался в Эхирит-Булагатский район, где женился. Был любящим отцом двух сыновей и дочери, — рассказывает Борис Хошхоев.