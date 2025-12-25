Боец Александр Протасов из Осинского района погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Протасов из Осинского района. Как сообщает мэр Борис Хошхоев, жизнь 38-летнего бойца оборвалась еще в сентябре 2024 года в населенном пункте Новогродовка Донецкой Народной Республики.
— Военнослужащий родился в деревне Заглик, был единственным сыном. После окончания девяти классов поступил в Осинское профессиональное училище № 57. Трудился в лесхозе, а в 2017 году перебрался в Эхирит-Булагатский район, где женился. Был любящим отцом двух сыновей и дочери, — рассказывает Борис Хошхоев.
«За ленточку» герой отправился в июне 2023 года после подписания контракта. Служил в 35-й Алейской мотострелковой бригаде. Был награжден двумя медалями — «За отвагу» и «Участнику специальной военной операции». Церемония прощания с Александром Протасовым состоится 26 декабря в его родной деревне Заглик.
