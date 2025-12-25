CNN: Минимум 29 украинцев погибли, пытаясь попасть в Румынию через горы и реку

В разговоре с источником спасатель Ден Бенга уточнил, что у многих бежавших не было необходимого снаряжения, с помощью которого можно преодолеть горы. По его словам, с 2022 года его команда задержала 377 граждан Украины, которые пытались бежать в Румынию.