CNN: Минимум 29 украинцев погибли, пытаясь попасть в Румынию через горы и реку

Минимум 29 граждан Украины погибли в попытке пересечь горы или переплыть реку Тиса, разделяющую Румынию от украинской границы. Об этом сообщает телеканал CNN.
В разговоре с источником спасатель Ден Бенга уточнил, что у многих бежавших не было необходимого снаряжения, с помощью которого можно преодолеть горы. По его словам, с 2022 года его команда задержала 377 граждан Украины, которые пытались бежать в Румынию.
По данным телеканала, всего с начала спецоперации незаконно границу с Румынией пересекли 30 тысяч мужчин, которым предоставили временную защиту. Уточняется, что сейчас на Украине работают «контрабандисты», помогающие беженцам покинуть страну. Они подкупают пограничников, а затем дистанционно направляют уклонистов.
— Они скорее умрут в горах, пытаясь сбежать, чем на фронте. Мы на самом деле не знаем, что происходит у них в голове, в их душе, — отметил Бенга в разговоре с CNN.
Ранее СМИ сообщили, что украинские пограничники задержали переодетого в женщину жителя Одессы, который скрывал свое лицо под темным париком и очками и пытался покинуть страну.
Другой случай произошел в Мерефе Харьковской области. Там мать пыталась остановить автобус ТЦК, в котором находился ее сын, но умерла. К женщине подошел полицейский и силой отодвинул ее от автомобиля, несмотря на ее крики.