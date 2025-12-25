«Сейчас выгоднее нарушать закон»: В России хотят в пять увеличить компенсации за задержку зарплаты

В Госдуме предложили в пять раз увеличить компенсации работникам от работодателей за задержку зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении. Об этом со ссылкой на проект закона сообщает РИА Новости.
Согласно документу, при подобных задержках «работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм».
Сейчас, отмечают во фракции КПРФ, разработавшей законодательную инициативу, размер компенсации составляет всего 1/150 ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных средств. Такая санкция для работодателей настолько формальна, что недобросовестным руководителям выгоднее задерживать выплаты, чем соблюдать закон.
