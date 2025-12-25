Ричмонд
Юрий Слюсарь: Силами ПВО отражена атака БПЛА на север и восток Ростовской области

Ночью 25 декабря военные уничтожили восемь дронов в небе над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

Атаку беспилотников отразили силы ПВО на севере и востоке Ростовской области в ночь на четверг, 25 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, воздушная угроза была нейтрализована. Беспилотные аппараты ликвидировали или подавили в шести районах. В список вошли Боковский, Белокалитвинский, Тарасовский, Дубовский, Морозовский и Зимовниковский районы.

Предварительные данные говорят об отсутствии пострадавших среди местного населения. Сейчас специалисты проводят осмотр территорий. Подробная информация о возможных разрушениях на земле будет обнародована позднее.

Отдельные данные по отражению атаки привело Министерство обороны РФ. По его информации, за ночь с 20:00 24 декабря до 7:00 25 декабря дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено шесть украинских беспилотника самолетного типа в период с 23:00 24 декабря до 7:00 25 декабря, и еще два — в промежуток с 20:00 до 23:00 24 декабря.

