Юрий Слюсарь: Силами ПВО отражена атака БПЛА на север и восток Ростовской области

Атаку беспилотников отразили силы ПВО на севере и востоке Ростовской области в ночь на четверг, 25 декабря. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.
По словам губернатора, воздушная угроза была нейтрализована. Беспилотные аппараты ликвидировали или подавили в шести районах. В список вошли Боковский, Белокалитвинский, Тарасовский, Дубовский, Морозовский и Зимовниковский районы.
Предварительные данные говорят об отсутствии пострадавших среди местного населения. Сейчас специалисты проводят осмотр территорий. Подробная информация о возможных разрушениях на земле будет обнародована позднее.
Отдельные данные по отражению атаки привело Министерство обороны РФ. По его информации, за ночь с 20:00 24 декабря до 7:00 25 декабря дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено шесть украинских беспилотника самолетного типа в период с 23:00 24 декабря до 7:00 25 декабря, и еще два — в промежуток с 20:00 до 23:00 24 декабря.
