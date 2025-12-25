Юрий Слюсарь: Силами ПВО отражена атака БПЛА на север и восток Ростовской области

Отдельные данные по отражению атаки привело Министерство обороны РФ. По его информации, за ночь с 20:00 24 декабря до 7:00 25 декабря дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено шесть украинских беспилотника самолетного типа в период с 23:00 24 декабря до 7:00 25 декабря, и еще два — в промежуток с 20:00 до 23:00 24 декабря.