«Газовое проклятие»: водители ташкентских автобусов снова проводят ночи в очередях на заправках

Vaib.uz (Узбекистан. 25 декабря). В последние дни в соцсетях множатся сообщения о том, что водителям городских автобусов после длинных смен приходится часами стоять в очередях на газовых заправках. На эту проблему обратил внимание популярный телеграм-канал об общественном транспорте Ташкента «Ко дну».

Источник: Freepik

Авторы отмечают: пока город засыпает, водители стоят в километровых очередях на АГНКС, зачастую далеко от своих парков, чтобы наутро снова выехать на этих автобусах на линию. Многие из них работают с шести утра, а ночью им ещё предстоит потратить несколько часов, чтобы заправить автобус и так каждый год зимой. В общем газ превратился в настоящее зимнее проклятие для страны.

В компании «Тошшахартрансхизмат» подтвердили, что проблема действительно существует. Сейчас по Ташкенту ежедневно курсируют более тысячи больших и особо больших автобусов на метане. Раньше их заправляли на 33 автогазовых станциях, однако с наступлением холодов число доступных АГНКС сократилось до 11. Так власти пытаются равномерно распределить газ между жителями города, социальными учреждениями и стратегическими объектами.

Вместе с филиалом Hududgaz poytaxt и хокимиятом столицы был утверждён новый список работающих АГНКС и специальный график заправки автобусов. Но из-за увеличения расстояния до станций, роста потребления газа зимой и падения давления в магистральных трубопроводах, заправка занимает намного больше времени это и приводит к очередям.

Для скорейшей стабилизации ситуации и поддержания регулярного движения автобусов «Тошшахартрансхизмат» организовал ночную дежурную службу. Руководство компании обещает, что ситуация находится на постоянном контроле, и реализуется комплекс мер для её устранения.