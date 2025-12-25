«Газовое проклятие»: водители ташкентских автобусов снова проводят ночи в очередях на заправках

Авторы отмечают: пока город засыпает, водители стоят в километровых очередях на АГНКС, зачастую далеко от своих парков, чтобы наутро снова выехать на этих автобусах на линию. Многие из них работают с шести утра, а ночью им ещё предстоит потратить несколько часов, чтобы заправить автобус и так каждый год зимой. В общем газ превратился в настоящее зимнее проклятие для страны.