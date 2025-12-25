«Газовое проклятие»: водители ташкентских автобусов снова проводят ночи в очередях на заправках

Авторы отмечают: пока город засыпает, водители стоят в километровых очередях на АГНКС, зачастую далеко от своих парков, чтобы наутро снова выехать на этих автобусах на линию. Многие из них работают с шести утра, а ночью им ещё предстоит потратить несколько часов, чтобы заправить автобус и так каждый год зимой. В общем газ превратился в настоящее зимнее проклятие для страны.
В компании «Тошшахартрансхизмат» подтвердили, что проблема действительно существует. Сейчас по Ташкенту ежедневно курсируют более тысячи больших и особо больших автобусов на метане. Раньше их заправляли на 33 автогазовых станциях, однако с наступлением холодов число доступных АГНКС сократилось до 11. Так власти пытаются равномерно распределить газ между жителями города, социальными учреждениями и стратегическими объектами.
Вместе с филиалом Hududgaz poytaxt и хокимиятом столицы был утверждён новый список работающих АГНКС и специальный график заправки автобусов. Но из-за увеличения расстояния до станций, роста потребления газа зимой и падения давления в магистральных трубопроводах, заправка занимает намного больше времени это и приводит к очередям.
Для скорейшей стабилизации ситуации и поддержания регулярного движения автобусов «Тошшахартрансхизмат» организовал ночную дежурную службу. Руководство компании обещает, что ситуация находится на постоянном контроле, и реализуется комплекс мер для её устранения.