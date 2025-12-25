Очередные активы бизнес-империи экс-мэра Николаева конфискуют по решению краевой инстанции

Это имущество было получено вследствие нарушения антикоррупционных требований и запретов, так как Николаев не имел права заниматься коммерческой деятельностью, занимая посты сперва депутата, а затем — главы городской администрации. В гражданском деле о нелегальной бизнес-империи чиновника насчитывается 138 томов. Запредельное количество объектов недвижимости связано с тем, что бизнес-центр «Магнум» на улице Володарского учитывается не как один объект, а как комплекс нежилых помещений — каждое идёт отдельным «лотом».