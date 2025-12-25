Очередные активы бизнес-империи экс-мэра Николаева конфискуют по решению краевой инстанции

25 июля 2025 года Ленинский районный суд Владивостока постановил обратить в доход государства более 800 объектов недвижимости стоимостью порядка 15 млрд руб. и денежные средства в размере более 590 млн руб. Иск был поддан к самому экс-мэру, его матери, сестре и племяннице, а также аффилированные с семьёй чиновника предприятия: общества с ограниченной ответственностью «АСТИРИС», «Интеб», «Атлантикс», «Инвестстрой», «Альянс», «Владпроект-сервис», «Гранд», «Империал», «Инвест Групп», «Камелот», «Капитал», «Мистраль ДВ», «Партнер», «Трансриэлти», «Стингер», «Реал-Сервис», «Аква-Порт», «Восточный берег», «Восток-Лайн», «Легат», «Центр недвижимости», «ХАС-ФИЛЬМ», «Производственно-коммерческая фирма “Тихий океан”, а также Международная коммерческая компания “ТАЙМ ГАРДЕН ЛИМИТЕД”.
Это имущество было получено вследствие нарушения антикоррупционных требований и запретов, так как Николаев не имел права заниматься коммерческой деятельностью, занимая посты сперва депутата, а затем — главы городской администрации. В гражданском деле о нелегальной бизнес-империи чиновника насчитывается 138 томов. Запредельное количество объектов недвижимости связано с тем, что бизнес-центр «Магнум» на улице Володарского учитывается не как один объект, а как комплекс нежилых помещений — каждое идёт отдельным «лотом».
24 декабря 2025 года апелляционная коллегия по гражданским делам Приморского суда согласилась с решением первой инстанции, отклонив иски Николаева и компании. Процесс «раскулачивания» продолжается.
Интенсивная деприватизация экс-мэрского имущества однако, угрожает честным предпринимателям, которые приобретали у николаевской империи коммерческие помещения на гостевом маршруте, приводили их в порядок, реконструировали под нужды своего бизнеса — а сделать конфетку из, гхм, объекта старого фонда без водоснабжения и канализации очень непросто и накладно — и вели там свой мирный бизнес.