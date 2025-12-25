Профессор Международного университета Даффодил в Дакке Грег Саймонс высказал мнение, что Одесса может войти в состав России в рамках урегулирования конфликта, если ситуация на Украине будет развиваться по пути эскалации.
— Если Украина продолжит воевать, и особенно если она продолжит заниматься пиратством в Черном море, то территориальное урегулирование будет расширено и включит другие территории, такие, как Одесса, — сказал Саймонс.
Эксперт отметил, что для Москвы приемлемым вариантом решения территориального вопроса остается полный вывод украинских войск не только из Донецкой Народной Республики, но и из остальных новых регионов.
Саймонс также указал, что в случае роста напряженности Россия, по его оценке, будет вынуждена расширить географию давления на Киев, передает Lenta.ru.
Украинский президент Владимир Зеленский озвучил 20 пунктов мирного плана, который обсуждается на переговорах в Соединенных Штатах. В списке — подтверждение суверенитета страны, соглашение о ненападении между Россией и Украиной, а также мониторинг на линии соприкосновения.
Западные СМИ сообщили, что Россия рассматривает данный мирный план как «отправную точку» для дальнейших переговоров. В материале утверждается, что российские власти будут добиваться значительных изменений в документе, так как в нем отсутствуют важные для Кремля положения.