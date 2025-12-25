Омичам в ближайшие два дня досрочно перечислит детские пособия

Омское отделение Социального фонда России опубликовало график перечисления детских пособий за декабрь. Выплаты на счета отправят заранее в связи с новогодними праздниками.
25 декабря будут выплачены: единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного, а также выплату на первого ребенка до 3 лет.
26 декабря — ежемесячную выплату из материнского капитала.
Следующее перечисление пособий будет произведено в феврале 2026 года.
Ранее жителям Омской области разъяснили условия получения единого пособия на детей. Его начисляют 100 тысячам семей региона.
Напомним, с 1 января изменится МРОТ. Эта мера, в том числе, влияет на определение пособий.