Названы самые высокие в 2025 году новогодние елки в мире: на каком месте российская в Кремле

А седьмая строчка — за главными елками России и Чехии (по 26 метров). Метром ниже новогодние деревья в Риме, Лондоне и Сиднее. Девятое место заняла главная елка в Венгрии, ее высота 23 мета. Замыкают десятку елки в Амстердаме, Брюсселе и Вильнюсе. Здесь высота деревьев составила 20 метров.