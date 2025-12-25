Названы самые высокие в 2025 году новогодние елки в мире: на каком месте российская в Кремле

Российская кремлевская елка в этом году попала в десятку самых высоких новогодних деревьев в мире. Об этом со ссылкой на открытые данные сообщает РИА Новости.
В первой тройке оказались елки в Бразилии, Испании и Индонезии. Их высота, соответственно, 57, 35 и 33 метра.
На четвертом месте — 30-метровые лесные красавицы в Румынии и Португалии. Замыкает пятерку ель в Австралии, чья высота 28 метров. Шестое место досталось 27-метровой польской елке.
А седьмая строчка — за главными елками России и Чехии (по 26 метров). Метром ниже новогодние деревья в Риме, Лондоне и Сиднее. Девятое место заняла главная елка в Венгрии, ее высота 23 мета. Замыкают десятку елки в Амстердаме, Брюсселе и Вильнюсе. Здесь высота деревьев составила 20 метров.
23 декабря на Соборной площади Московского Кремля прошла официальная церемония представления главной новогодней елки России. Праздничное мероприятие собрало учащихся образовательных учреждений Управления делами Президента Российской Федерации, которые стали первыми гостями, увидевшими лесную красавицу во всей ее праздничной славе.
Российская лесная красавица прибыла в столицу из Рузского округа Московской области. Дереву около ста лет, его высота составляет 26 метров, обхват ствола — 64 сантиметра, а размах нижних ветвей достигает 11 метров. Стоять в Москве ель будет до самого Крещения.