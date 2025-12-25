Срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой истек

Ранее Камила Валиева заявила о возвращении в профессиональный спорт. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала эту новость «классной». Она выразила уверенность, что ее коллега по дисциплине «сможет побеждать».