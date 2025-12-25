Срок дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой истек

Российская фигуристка Камила Валиева теперь снова может выступать на официальных соревнованиях. Срок ее дисквалификации истек в четверг, 25 декабря.
В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, а также аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года.
Сейчас спортсменка тренируется под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки. Ее команда начала готовиться к соревнованиям в декабре, передает РИА Новости.
Ранее Камила Валиева заявила о возвращении в профессиональный спорт. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая назвала эту новость «классной». Она выразила уверенность, что ее коллега по дисциплине «сможет побеждать».
Депутат Государственной думы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина тоже прокомментировала возвращение фигуристки в спорт. Среди прочего она высказалась о физических данных спортсменки и о включении ее в пул допинг‑тестирования Международного союза конькобежцев.
«Вечерняя Москва» пообщалась с олимпийской чемпионкой в спортивных танцах на льду Натальей Бестемьяновой и узнала, какие у Валиевой шансы на успех.