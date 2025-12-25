Главная ёлка РФ попала в топ-10 самых высоких новогодних деревьев в мире

Кремлёвская ёлка вошла в десятку самых высоких в мире в 2025 году. 26-метровую новогоднюю красавицу нашли в Рузском городском округе в Подмосковье. Обхват её ствола составляет 64 сантиметра, а размах нижних ветвей — 11 метров.
Согласно открытым данным, самая высокая новогодняя ёлка в этом году установлена в Бразилии (57 м). Второе место заняла испанская ёлка (35 м), третье — индонезийская (33 м).
Четвёртое место разделили Румыния и Португалия (по 30 м), пятое — Австрия (28 м). Шестую строчку заняла Польша (27 м), а седьмую — Россия и Чехия (по 26 м).
Далее следуют Италия, Британия и Австралия с ёлками по 25 м, Венгрия — 23 м, а также Нидерланды, Бельгия и Литва, где деревья достигают 20 м.
Немного ниже главные ёлки в Греции (19 м) и Словении (18 м). В Германии и Франции установлены 16-метровые ёлки, в Болгарии — 15-метровая, а замыкает рейтинг Эстония с 14-метровой ёлкой.
Столетняя ель, установленная на Соборной площади Кремля, будет стоять там до 20 января.