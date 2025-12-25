В Новосибирске пенсионерке вернули более 500 тысяч рублей после мошенничества по телефону

Ранее Сиб.фм писал, что 32-летняя жительница Новосибирска столкнулась с ограничением на выезд за границу из-за 12 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Первоначально сумма долга составляла около 20 тысяч рублей, однако после начисления исполнительского сбора она выросла до более 51,5 тысячи рублей. После получения уведомления о запрете выезда через портал «Госуслуги» женщина оперативно связалась со службой и полностью погасила задолженность в течение суток, после чего смогла планировать поездку за границу.