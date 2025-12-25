Ричмонд
В Новосибирске пенсионерке вернули более 500 тысяч рублей после мошенничества по телефону

По иску прокурора Заельцовского района Новосибирска в пользу пенсионерки, пострадавшей от действий телефонных мошенников, с лица, на банковский счет которого были переведены её деньги, взыскано более 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Новосибирской области 25 декабря.

Источник: Сиб.фм

Как установило следствие, злоумышленники под предлогом «безопасного счета» убедили женщину перевести на их счет 500 тысяч рублей. Лицо, получившее деньги, было установлено.

Прокурор обратился в суд с требованием взыскать сумму неосновательного обогащения и проценты за использование чужих средств. Решением Березниковского городского суда Пермского края иск был удовлетворён: денежные средства и начисленные проценты возвращены пенсионерке, ущерб полностью возмещён.

Ранее Сиб.фм писал, что 32-летняя жительница Новосибирска столкнулась с ограничением на выезд за границу из-за 12 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Первоначально сумма долга составляла около 20 тысяч рублей, однако после начисления исполнительского сбора она выросла до более 51,5 тысячи рублей. После получения уведомления о запрете выезда через портал «Госуслуги» женщина оперативно связалась со службой и полностью погасила задолженность в течение суток, после чего смогла планировать поездку за границу.