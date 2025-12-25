После пожара в новосибирском колледже Макаренко введён режим повышенной готовности

Администрация Новосибирска вводит режим повышенной готовности в здании педагогического колледжа № 1 имени Макаренко на улице Линейной, 223. Решение связано с последствиями крупного пожара, произошедшего там 9 декабря. Несмотря на оперативную эвакуацию, в результате которой никто не пострадал, огонь серьёзно повредил кровлю, и сейчас существует риск обрушения потолка.