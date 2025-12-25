Россиянам раскрыли сумму дохода, при котором есть смысл копить на пенсию

Ранее заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Пудов отмечал, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии вырастут на 7,6%. Социальные пенсии тоже вырастут, но позже — с 1 апреля. Они вырастут на 6,8%. Проект бюджета на эти изменения уже одобрили. Повышение социальных пенсий затронет 4,4 млн человек.