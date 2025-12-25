Россиянам раскрыли сумму дохода, при котором есть смысл копить на пенсию

Формировать личные пенсионные накопления имеет смысл при любом уровне заработка, который превышает прожиточный минимум. Как заявил в интервью агентству «Прайм» президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков, главным фактором успеха является не величина дохода, а системность процесса.
По его словам, уровень заработка не играет принципиальной роли. Гораздо важнее регулярность, с которой человек откладывает средства. Эксперт пояснил, что даже скромные, но ежемесячные взносы способны в долгосрочной перспективе существенно улучшить финансовое положение пенсионера за счет механизма сложного процента.
Беляков подчеркнул, что начинать этот процесс стоит как можно раньше. Ранний старт позволяет быстрее сформировать устойчивую привычку к сбережениям. Именно такая финансовая дисциплина, а не размер зарплаты, становится основой будущей стабильности и позволяет в итоге аккумулировать значительную сумму.
В противном случае, заключил президент НАПФ, легкомысленное отношение к управлению личными финансами может привести к отсутствию накоплений даже у тех, кто имеет высокий уровень дохода.
Ранее заместитель министра труда и соцзащиты Андрей Пудов отмечал, что с 1 января 2026 года в России страховые пенсии вырастут на 7,6%. Социальные пенсии тоже вырастут, но позже — с 1 апреля. Они вырастут на 6,8%. Проект бюджета на эти изменения уже одобрили. Повышение социальных пенсий затронет 4,4 млн человек.