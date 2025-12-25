В МВД предупредили таксистов и курьеров о фальшивых приложениях-радарах

Чтобы не попасться на уловки аферистов, следует загружать приложения только из официальных магазинов, не устанавливать APK и пакеты из ссылок в чатах, а также не вводить в непроверенных приложениях данные карт. Кроме того, нужно проверять разрешения приложений: не стоит устанавливать приложения, требующие доступ к SMS, контактам и звонкам. Также лучше установить антивирус и обновлять систему и приложения. А все новые инструменты следует обсуждать с коллегами и проверять отзывы на них, сайт и права разработчика.