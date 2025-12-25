В МВД предупредили таксистов и курьеров о фальшивых приложениях-радарах

В МВД предупредили о краже средств с карт при установке фальшивых приложений-радаров для таксистов и курьеров.
В УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что аферисты предлагают «радар коэффициентов» или «приложение, показывающее спрос в районе» в профильных каналах. Ссылку на установку присылают в мессенджере, при этом оно устанавливается вручную, вне официального магазина. А при регистрации в приложении требуется ввести данные банковской карты «для пробной подписки», вместо которой мошенники снимают со счетов деньги, а также оформляют микрозаймы или кредиты.
Чтобы не попасться на уловки аферистов, следует загружать приложения только из официальных магазинов, не устанавливать APK и пакеты из ссылок в чатах, а также не вводить в непроверенных приложениях данные карт. Кроме того, нужно проверять разрешения приложений: не стоит устанавливать приложения, требующие доступ к SMS, контактам и звонкам. Также лучше установить антивирус и обновлять систему и приложения. А все новые инструменты следует обсуждать с коллегами и проверять отзывы на них, сайт и права разработчика.
Если же избежать неприятностей не удалось и были зафиксированы списания средств с карты, нужно немедленно связаться с банком и заблокировать карту, зафиксировать скриншоты, ссылки и переписки и сообщить о случившемся в профильные сообщества и предупредить коллег.
