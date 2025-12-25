Ричмонд
На профилактику болезней сердца в Башкирии направят более 260 млн рублей

Федеральные средства помогут снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний в республике.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия получит из федерального бюджета субсидию в размере 263,7 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на реализацию мероприятий по предупреждению развития сердечно-сосудистых заболеваний и их тяжелых осложнений. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Цель финансирования — профилактическая работа с пациентами, которые относятся к группе высокого риска и уже находятся под диспансерным наблюдением врачей.

Как сообщило агентство «Башинформ», выделенные деньги предназначены для использования в текущем 2025 году, а также в плановый период 2026 и 2027 годов.

