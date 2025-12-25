В Омской области прошел новогодний праздник для пожилых людей

«Поддержка со стороны таких компаний, как “Газпромнефть-СМ”, особенно ценна. Она позволяет открывать для пожилых людей новые форматы досуга и самореализации, чувствовать свою сопричастность и вовлеченность. Для пожилых людей это очень важно, тем более в канун больших праздников», — сказала Ирина Варнавская, министр труда и социального развития Омской области.