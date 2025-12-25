Ричмонд
В Омской области прошел новогодний праздник для пожилых людей

В Омской области в поддержку старшего поколения реализуется волонтерский проект «Здорово вместе!» компании «Газпромнефть-СМ». Кульминацией стала новогодняя акция для жителей Таврического дома-интерната, которые получили специально подготовленное музыкальное поздравление.

Источник: Российская газета

Чтобы создать его, объединились сотрудники компании, воспитанники подшефного Дома детства имени Г. М. Кравцова и омские музыканты. Их совместная работа над записью проходила в профессиональной студии. Более 250 жителей интерната увидели видеоретроспективу совместных мероприятий и услышали теплые пожелания.

«Волонтерство — важнейшая часть нашей корпоративной культуры. C начала 2025 года в проектах приняли участие более 500 человек. Социальная ответственность — это не обязанность, а осознанный выбор, который мы вместе делаем каждый день», — отметил Анатолий Скоромец, генеральный директор компании.

В рамках проекта волонтеры уже проводили для жителей интерната мастер-классы по мыловарению и экофлористике, а также концерт-квартирник. Компания также безвозмездно передала учреждению наборы для творчества, предметы первой необходимости и мобильный игровой комплекс с динамическими настольными играми. Как отметила министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская, регион ведет системную работу по созданию условий для активного долголетия людей старшего поколения.

«Поддержка со стороны таких компаний, как “Газпромнефть-СМ”, особенно ценна. Она позволяет открывать для пожилых людей новые форматы досуга и самореализации, чувствовать свою сопричастность и вовлеченность. Для пожилых людей это очень важно, тем более в канун больших праздников», — сказала Ирина Варнавская, министр труда и социального развития Омской области.