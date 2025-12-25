В Казани обнаружили способный нейтрализовать промышленное загрязнение гриб

Ученые исследовали два штамма черного аспергилла (Aspergillus niger). Было установлено, что оба штамма способны расти в присутствии ТБФ, однако их реакция на загрязнитель существенно различается. Один из штаммов — Aspergillus niger F-4816D — продемонстрировал повышенную устойчивость к токсиканту. Более того, в среде без неорганического фосфора его рост не только не подавился, но в ряде случаев даже усиливался. Это указывает на возможную способность гриба использовать трибутилфосфат как источник фосфора, расщепляя его до менее токсичных соединений. В отличие от него, исходный штамм Aspergillus niger F-4815D оказался значительно более чувствительным к ТБФ: у него резко замедлялся рост, нарушалось формирование спор и снижалась скорость развития колоний.