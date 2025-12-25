В Казани обнаружили способный нейтрализовать промышленное загрязнение гриб

КАЗАНЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Ученые Казанского научного центра РАН совместно с коллегами из Апатитов впервые доказали способность плесневых грибов-аспергиллов нейтрализовать высокотоксичное промышленное соединение — трибутилфосфат. Это открывает путь к созданию экологичных биотехнологий для очистки сточных вод и загрязненных почв, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Ученые впервые в мире осуществили биодеградацию трибутилфосфата (ТБФ) при помощи плесневых грибов аспергиллов. Исследователи выявили штамм микроскопического гриба, способный расти в присутствии высокотоксичного промышленного соединения — трибутилфосфата — и, вероятно, биологически разрушать его до менее опасных продуктов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ТБФ широко используется в ядерной энергетике, горнодобывающей и химической промышленности, но относится к высокотоксичным органофосфорным соединениям. ТБФ способен накапливаться в живых организмах и вызывать гибель водных беспозвоночных даже в малых концентрациях. Ранее разлагать его биологическим путем могли только бактерии.
Ученые исследовали два штамма черного аспергилла (Aspergillus niger). Было установлено, что оба штамма способны расти в присутствии ТБФ, однако их реакция на загрязнитель существенно различается. Один из штаммов — Aspergillus niger F-4816D — продемонстрировал повышенную устойчивость к токсиканту. Более того, в среде без неорганического фосфора его рост не только не подавился, но в ряде случаев даже усиливался. Это указывает на возможную способность гриба использовать трибутилфосфат как источник фосфора, расщепляя его до менее токсичных соединений. В отличие от него, исходный штамм Aspergillus niger F-4815D оказался значительно более чувствительным к ТБФ: у него резко замедлялся рост, нарушалось формирование спор и снижалась скорость развития колоний.
«Практическое значение исследования заключается в возможности создания биотехнологий очистки сточных вод и почв от трибутилфосфата и сходных органофосфорных загрязнителей. В настоящее время биологическое обезвреживание токсичных отходов набирает популярность. Этим методам очистки с каждым годом поддается все большее число токсичных поллютантов. В отличие от химических методов нейтрализации, биологические подходы отличаются экологической безопасностью и могут быть применимы для рекультивации промышленных территорий и очистки техногенных водоемов», — отметили в пресс-службе.
В дальнейшем ученые планируют изучить продукты трансформации ТБФ и оценить, насколько эффективно гриб снижает токсичность среды в реальных условиях. Полученные результаты делают микроскопические грибы перспективным инструментом «зеленой» химии и экологической биотехнологии.