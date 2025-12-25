Американская спортсменка пропала без вести после заплыва на побережье с акулами

Опытная триатлетка и основательница плавательного клуба пропала без вести после заплыва на тихоокеанском побережье США. Об этом сообщает Daily Mail. Инцидент произошел у мыса Лаверс-Пойнт в Калифорнии во время группового заплыва.
Днем 21 декабря участники сообщества пловцов Kelp Krawlers вернулись на берег и обнаружили, что в группе не хватает 55-летней Эрики Фокс. После этого началась масштабная поисковая операция с участием лодок, дронов, водолазов и вертолетов. Поиски велись на площади около 155 квадратных километров, однако спустя 15 часов их приостановили из-за отсутствия результатов.
Тело спортсменки до сих пор не обнаружили. По версии властей, женщина могла стать жертвой нападения акулы. Один из очевидцев сообщил береговой охране, что видел акулу с объектом, похожим на человеческое тело, в пасти.
Отец пропавшей Джеймс Фокс рассказал, что его дочь была опытной пловчихой, участвовала в триатлоне «Побег из Алькатраса» и много лет занималась изучением и защитой морских хищников. По его словам, океан и плавание были для нее делом всей жизни, передает издание.
