Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко поздравил христиан с Рождеством Христовым

МИНСК, 25 дек — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил христиан, празднующих сегодня Рождество Христово, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Источник: Sputnik.by

Глава государства отметил, что в этот светлый праздник особый трепет и надежда переполняют сердца верующих.

Он подчеркнул, что сокровенность праздника приносит духовную радость и объединяет в молитве. Рождество Христово напоминает верующим и всем людям о бесценном даре, каковым является жизнь.

Белорусский президент выразил уверенность, что христианские ценности будут всегда способствовать сохранению мира и согласия в обществе на благо Беларуси.

Глава государства пожелал всем, кто празднует сегодня Рождество Христово, крепкого здоровья, добра и счастья.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше