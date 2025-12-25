Лукашенко поздравил христиан с Рождеством Христовым

Глава государства отметил, что в этот светлый праздник особый трепет и надежда переполняют сердца верующих.
Он подчеркнул, что сокровенность праздника приносит духовную радость и объединяет в молитве. Рождество Христово напоминает верующим и всем людям о бесценном даре, каковым является жизнь.
Белорусский президент выразил уверенность, что христианские ценности будут всегда способствовать сохранению мира и согласия в обществе на благо Беларуси.
Глава государства пожелал всем, кто празднует сегодня Рождество Христово, крепкого здоровья, добра и счастья.