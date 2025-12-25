Юбилейный год: важные даты, которые Казахстан отпраздновал в 2025-м

30 лет Конституции РК.
30 августа главный закон республики символично встретил свое 30-летие — возраст зрелости, когда большинство людей уже берутся за подведение промежуточных итогов прожитых вех. Вот и «юбиляр» пришел к этой дате с определенным багажом.
Как сказал известный казахстанский политолог Эдуард Полетаев, мы не живем в вакууме, все наши будни так или иначе протекают в условиях государственности:
«И сама концепция конституционализма, ее суть в том, что она подчеркивает важность и полезность государства, но стремится его усовершенствовать с помощью юридических ограничений. И базисом является Конституция. Понятное дело, условия 30-летней давности, в которых та Конституция принималась, были другими. Но все-таки возможности обеспечить ее верховенствующее положение были. Конституция для Казахстана — это своего рода общественный договор. Она соединила в себе ценности сильного государства и важность прав, свобод наших граждан. То есть Конституция — это дело не только государственной власти, а всех граждан нашей страны».
Высказался он и о последних, знаковых поправках в документ образца 2022 года.
«Во-первых, они направлены на переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным Парламентом. Там Конституционный суд появился вместо Конституционного совета. Там смешанная избирательная система для Мажилиса. Конституция — это живой организм, и она отражает попытки государства и общества выработать универсальные правовые ценности. Почему статус Основного закона у Конституции? Потому что необходимо, чтобы все национальное законодательство соответствовало ему», — пояснил эксперт.
Он сравнил закон с «путеводителем, дающим представление об общественно-политической жизни страны».
Отметим, что к 30-летию приурочили множество мероприятий. В частности, Нацбанк выпустил коллекционные серебряные монеты.
Президент Касым-Жомарт Токаев наградил орденами и медалями ряд казахстанцев за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, а позже и вовсе учредил юбилейную медаль «Қазақстан Республикасының Конституциясына 30 жыл».
И конечно, по всей республике прошли масштабные празднования.
9 мая мы в 80-й раз отметили «праздник с сединою на висках» — один из самых значимых в стране. Ведь, как мы знаем, в Казахстане в годы войны были сформированы стрелковые и кавалерийские дивизии, стрелковые бригады, полки и батальоны. В ряды Красной армии призвали 1 млн 200 тыс. казахстанцев разных возрастов, более 600 тыс. из них так и не вернулись домой к родным.
Сотни тысяч наших великих предков были награждены боевыми орденами и медалями, почти 500 удостоились звания Героя Советского Союза. Среди них и женщины — пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова. Четыре человека — летчики Талгат Бигельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский — получили почетное звание дважды.
Люди, что не ушли воевать, вносили свой вклад в Победу, оставшись в тылу. В те годы экономика страны была перестроена под нужды фронта и заточена на производство оружия, снарядов, поставки продовольствия и сырья.
В который раз было сказано: помнить имена павших, чтить героев, беречь мир и спокойствие на нашей земле — наш общий долг. И чтобы не позволить себе забыть, Zakon.kz собрал истории солдат и офицеров, медиков и партизан, тружеников тыла и детей войны, каждая из которых — уникальна. Все они легли в основу уникального спецпроекта «Герои Великой Победы», ознакомиться с которым можно как накануне майских праздников, так и в любой другой момент, когда захочется прикоснуться к истории.
Добавим, что в этот день во всех уголках страны чествовали ветеранов, возлагали цветы к памятникам славным предкам, проводили патриотические акции и украдкой смахивали слезы, осознавая, какие потери понес наш народ в страшное военное время.
30 лет Ассамблее народа Казахстана.
1 марта исполнилось 30 лет со дня подписания Указа главы государства об образовании Ассамблеи народа Казахстана. Постепенно она трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный институт с правом парламентского представительства, стала стержнем казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства.
Как отметили в самой ассамблее, за три десятка лет деятельности:
обеспечена консолидация и интеграция этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства;при Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан были созданы Комитет по развитию межэтнических отношений и Институт прикладных этнополитических исследований;Ассамблея народа Казахстана обрела новый инструмент парламентского представительства. Отныне пять депутатов Сената Парламента РК, назначаемые главой государства по предложению АНК, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять Ассамблею как совокупность интересов этносов;в Парламенте создано новое депутатское объединение «Бір ел — бір мүдде», занимающееся вопросами укрепления национального единства и общественного согласия. Его отличие в том, что группа является межпалатной, а не функционирующей только в Мажилисе, как это было ранее. В состав депутатской группы «Бір ел — бір мүдде» вошли 30 парламентариев: 10 — от Сената и 20 — от Мажилиса;Ассамблея сыграла важную роль в общественно-политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства. Исторически важным результатом программы политических реформ стало формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства;созданы условия для развития языков, традиций, культур казахстанских этносов в соответствии с международными стандартами;обеспечено признание объединяющей роли казахского языка как государственного;обеспечена деполитизация межэтнических отношений со стороны этносов Казахстана;предотвращен фактор внешнего влияния на этносы Казахстана и превращение их в проводников интересов внешних политических сил.
«Наблюдая за тем, что происходит в мире в силу разных геополитических процессов, я часто прихожу к мысли, что мы — граждане Казахстана — счастливые люди, потому что живем и работаем в своей стране, где сохраняется мир и стабильность во всех отношениях», — считает член Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана, член правления и проректор по научной работе и международным связям Кызылординского университета имени Коркыт ата Майнура Бурибаева.
Этой круглой дате посвящали мероприятия на всех уровнях: сессии, форумы, выставки, концерты, работа со школьниками и дошколятами.
Но, пожалуй, центральным событием юбилейного года стала XXXIV сессия АНК в апреле, где глава государства поздравил членов ассамблеи и подчеркнул, что она внесла неоценимый вклад в укрепление стабильности и стала подлинным символом мира и гармонии в обществе.
180 лет Абаю Кунанбаеву.
180 лет назад на свет появился великий сын казахской степи, проложивший культурный мост между странами и народами.
10 августа — День Абая, утвержденный президентом страны в 2020-м.
Впрочем, уходящий год запомнился тем, что юбилей великого мыслителя, поэта, учителя, философа, музыканта, основоположника казахской литературы впервые отмечался в формате декады. То есть был утвержден комплексный план, проведено более 100 масштабных мероприятий международного, республиканского и регионального уровня, к которым привлекли сотни работников культуры, поваров, технических специалистов, более 500 волонтеров, а также ветеранов и знатоков национальных традиций из районов. С 1 по 10 августа состоялось свыше 70 крупных культурных событий, 10 театрализованных постановок, 8 выставок и фестивалей, 5 спортивных соревнований, 5 республиканских и международных творческих проектов.
К примеру, 10 августа на Родине поэта, в области Абай, в торжествах по случаю юбилея приняли участие более 50 тысяч человек. Среди них были делегации из 15 стран, представители научной и творческой интеллигенции, деятели искусства, молодежь, туристы и СМИ. Было установлено более 200 юрт.
Запущен энциклопедический портал «ABAI AKADEMIASY», открывший доступ к наследию Абая в цифровом пространстве.
Более тысячи человек приняли участие в республиканской интеллектуальной игре «АБАЙ QUIZ». Этот уникальный проект предложили внести в Книгу рекордов Казахстана.
С участием профессиональных спортсменов прошел ультрамарафон «Семей — Карауыл» протяженностью 180 километров.
С 7 по 10 августа 2025 года в Алматы проходил онлайн-челлендж — надо было записать короткое видеопоздравление, зачитав отрывок из произведений легенды. Вдобавок горожане — более 5000 человек — спели песни Абая и возложили цветы к его памятнику.
«Абай — личность мирового значения, великий поэт, внесший неоценимый вклад в развитие культуры и обновление самосознания нашего народа. Будучи основоположником современной казахской литературы, он расширил горизонты нашего мировоззрения. Поэт призывал молодых людей быть образованными, трудолюбивыми и ответственными гражданами. Его идеи и сегодня служат делу формирования нового качества нации, а жизненный путь является образцом любви к Родине и самоотверженного служения обществу. Богатое наследие Хакима Абая стало духовным ориентиром не только для казахского народа, но и для всего человечества. Его мысли и заповеди никогда не утратят своей актуальности», — говорилось в поздравлении Касым-Жомарта Токаева.
Как не утратят актуальности уважение к закону своей страны, память о прошлом и уверенный взгляд в будущее. Которое, надеемся, будет светлым и пополнит наши «копилки» новыми яркими фрагментами.