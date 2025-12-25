Юбилейный год: важные даты, которые Казахстан отпраздновал в 2025-м

обеспечена консолидация и интеграция этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства;при Министерстве информации и общественного развития Республики Казахстан были созданы Комитет по развитию межэтнических отношений и Институт прикладных этнополитических исследований;Ассамблея народа Казахстана обрела новый инструмент парламентского представительства. Отныне пять депутатов Сената Парламента РК, назначаемые главой государства по предложению АНК, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять Ассамблею как совокупность интересов этносов;в Парламенте создано новое депутатское объединение «Бір ел — бір мүдде», занимающееся вопросами укрепления национального единства и общественного согласия. Его отличие в том, что группа является межпалатной, а не функционирующей только в Мажилисе, как это было ранее. В состав депутатской группы «Бір ел — бір мүдде» вошли 30 парламентариев: 10 — от Сената и 20 — от Мажилиса;Ассамблея сыграла важную роль в общественно-политической модернизации страны, способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства. Исторически важным результатом программы политических реформ стало формирование новой платформы интеграции всех этносов в единую нацию на принципах гражданства;созданы условия для развития языков, традиций, культур казахстанских этносов в соответствии с международными стандартами;обеспечено признание объединяющей роли казахского языка как государственного;обеспечена деполитизация межэтнических отношений со стороны этносов Казахстана;предотвращен фактор внешнего влияния на этносы Казахстана и превращение их в проводников интересов внешних политических сил.