Челябинские кампании вошли в топ-20 в РФ по уровню спроса на кадры

На челябинском рынке труда медики вошли в список самых дефицитных профессий.
Челябинская область вошла в топ-20 по уровню спроса на сотрудников компаний. Как URA.RU пояснили в пресс-службе сервиса HeadHunter, число претендентов на каждую вакансию увеличилось на треть.
«Челябинская область оказалась на 12-м месте по числу вакансий в России (204 тысячи). Среди других уральских регионов на верхние строки рейтинга поднялась также Свердловская область», — заявили URA.RU в HeadHunter.
Эксперты проанализировали более 10 млн вакансий, размещенных российскими работодателями на сайте с января по декабрь. Среднее соотношение резюме на вакансию по стране составило шесть, что сочли оптимальным уровнем. В Челябинской области этот показатель был чуть ниже — 5,1. При этом за год он поднялся с четырех вакансий до 5,9.
Структура кадрового спроса в 2025 году осталась схожей с предыдущим периодом. Наиболее востребованными категориями, как и раньше, стали рабочий персонал, сфера продаж, строительство и недвижимость. Дефицит кадров сохранился в розничной торговле, медицине и фармацевтике. Проблема кадрового дефицита усилилась из-за нехватки навыков у соискателей.
Наиболее дефицитными профессиями в стране по итогам года стали дворники, повара, пекари и врачи. Самыми востребованными у работодателей остались продавцы-кассиры и менеджеры по продажам, на которые пришлось более 1,2 миллиона вакансий.
Лидерами по общему количеству вакансий стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Свердловская область расположилась на пятой позиции рейтинга. Медианная предлагаемая зарплата в вакансиях челябинских работодателей составила 69,1 тысячи рублей.