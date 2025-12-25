Челябинские кампании вошли в топ-20 в РФ по уровню спроса на кадры

Эксперты проанализировали более 10 млн вакансий, размещенных российскими работодателями на сайте с января по декабрь. Среднее соотношение резюме на вакансию по стране составило шесть, что сочли оптимальным уровнем. В Челябинской области этот показатель был чуть ниже — 5,1. При этом за год он поднялся с четырех вакансий до 5,9.