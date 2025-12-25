В новогоднюю ночь в Омске снова обойдутся без салюта

В Омске в ночь с 31 декабря на 1 января не будет масштабного салюта. Эту информацию ранее подтвердили в правительстве региона.
Однако омичей ждёт не менее впечатляющее шоу. В историческом центре города, на набережной Иртыша у «Омской крепости», готовят огненное действо. Массовые гуляния здесь начнутся 31 декабря в 23:30, а уже в 00:30 начнётся обжиг специальной скульптуры лошади, символизирующей наступающий год.
Таким образом, главный новогодний акцент сделают не на фейерверках, а на зрелищной арт-инсталляции с огненной тематикой.
Напомним, городские салюты за счёт бюджета в Омске не проводят с 2023 года. Запуск пиротехники в новогоднюю ночь отменён и в ряде других российских городов — ранее сообщалось, что к традиционным праздничным салютам планируют вернуться после завершения СВО.