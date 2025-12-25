В Курганской области впервые запустили станции с высокоскоростным интернетом от российского поставщика

Курганцев обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом.
Впервые в Курганской области запустили базовые станции от российского поставщика Новое оборудование обеспечило скоростной мобильный интернет (4G/LTE) и качественную голосовую связь более чем 2,5 тысячам жителей малых населенных пунктов в восьми округах региона. Об этом URA.RU сообщили в телекоммуникационной компании.
«Компания “Ростелеком” построила и запустила в 13 малых населенных пунктах Курганской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании “БУЛАТ”. Теперь более 2,5 тысячи жителей в Альменевском, Белозерском, Каргапольском, Мишкинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском муниципальных округах могут пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения и надежной голосовой связью», — рассказали в компании.
Ранее аналогичные базовые станции отечественного производителя запустил в Тюменской области, где высокоскоростным мобильным интернетом обеспечили село Аманадское и деревню Марай. Всего такие станции уже построены в 122 населенных пунктах Тюменской области, их работу тестировали независимые эксперты и представители региональных властей.