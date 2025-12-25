В Курганской области впервые запустили станции с высокоскоростным интернетом от российского поставщика

«Компания “Ростелеком” построила и запустила в 13 малых населенных пунктах Курганской области первые в регионе базовые станции от отечественной компании “БУЛАТ”. Теперь более 2,5 тысячи жителей в Альменевском, Белозерском, Каргапольском, Мишкинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском и Шумихинском муниципальных округах могут пользоваться скоростным мобильным интернетом четвертого поколения и надежной голосовой связью», — рассказали в компании.