Планы Microsoft переделать Windows 11 с помощью ИИ вызвали скандал

По данным издания, заявления Ханта вызвали скандал в сообществе разработчиков и профессиональных пользователей. Они усомнились в том, что ИИ способен написать хороший код для операционной системы (ОС). В Microsoft после волны возмущенных постов в соцсетях заявили изданию, что Галена Ханта неправильно поняли. По словам представителей корпорации, проект по переписыванию кода Windows с помощью ИИ у Microsoft есть, но он находится на ранней стадии разработки.