Планы Microsoft переделать Windows 11 с помощью ИИ вызвали скандал

В Microsoft заявили, что проект по переписыванию кода Windows с помощью ИИ находится на ранней стадии разработки.

Заявление одного из ведущих инженеров Microsoft Галена Ханта о том, что код Windows 11 перепишут с помощью искусственного интеллекта (ИИ), вызвало скандал, пишет Windows Latest.

Издание напоминает, что в середине декабря Хант поделился, что компания Microsoft к 2030 году планирует исключить весь рукописный код, написанный на языках C и C++.

«Наша задача — 1 инженер, 1 месяц, 1 миллион строк кода», — пояснил специалист.

По данным издания, заявления Ханта вызвали скандал в сообществе разработчиков и профессиональных пользователей. Они усомнились в том, что ИИ способен написать хороший код для операционной системы (ОС). В Microsoft после волны возмущенных постов в соцсетях заявили изданию, что Галена Ханта неправильно поняли. По словам представителей корпорации, проект по переписыванию кода Windows с помощью ИИ у Microsoft есть, но он находится на ранней стадии разработки.

«Мы разрабатываем технологии, которые позволят осуществлять миграцию с одного языка программирования на другой», — сказал Гален Хант в беседе с изданием, подчеркнув при этом, что его неправильно поняли.

Он добавил, что пока корпорация Microsoft не намерена менять весь код Windows с помощью ИИ.

В конце ноября в Microsoft предупредили, что её ИИ в Windows 11 может случайно загружать вирусы. ИТ-гигант признал, что внедрение агентных ИИ-модулей, способных автономно выполнять задачи по запросу пользователя, открывает новые векторы киберугроз.