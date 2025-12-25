«Цветок дьявола» из Красной книги Китая зацвёл в Приморском океанариуме

Необычные темные цветы, напоминающие летучих мышей, раскрылись в экспозиции «Тропический лес» Приморского океанариума. Растение, прибывшее из тропиков Азии и занесённое в Красную книгу Китая, цветёт почти круглый год и имеет мистическую репутацию.
«У себя на родине, в южном Китае, Мьянме, Бангладеш и материковой Малайзии, этот вид такки называют “черной лилией”, “летучей мышью” и “цветком дьявола”, используя ее для совершения магических ритуалов», — говорится в сообщении.
Ботаники объясняют, что радикально черного цвета в природе не существует. Соцветия такки Шантрье имеют глубокие оттенки темно-пурпурного, коричневого или зеленого. Растение является редкостью для флоры и не относится к орхидеям, составляя отдельное семейство.
Для привлечения опылителей такка использует почти неуловимый для человека запах, напоминающий гниющее мясо, а длинные «усы» цветка служат для насекомых дополнительным лакомством и укрытием.
Несмотря на мистическую славу, растение широко применяется в быту. Местные жители употребляют молодые листья, соцветия и плоды такки, плетут из стеблей шляпы, а из корневищ делают муку для хлеба и лекарств.
Вырастить капризную тропическую гостью вне оранжереи сложно. Ей необходима постоянная высокая влажность, температура выше 18 градусов, отсутствие сквозняков и бережный полив без застоя воды. Поэтому увидеть «цветок дьявола» в цвету можно только в специально созданных условиях.
