От 200 тысяч рублей: пряничную «Деревню Деда Мороза» построили в Приморье

«Очень приятно, что в преддверии Нового года проходит такая замечательная выставка. Пряничное дело давно известно на Руси, и в западной части России у нас немало музеев, посвящённых этой традиции. Но особенно здорово, что здесь, во Владивостоке, есть целая гильдия, которая этим занимается, рассказывает об этом направлении и вовлекает в него всё новых и новых людей», — отметила директор Приморской картинной галереи Алена Доценко.