От 200 тысяч рублей: пряничную «Деревню Деда Мороза» построили в Приморье

Съедобной «Деревней Деда Мороза» и «Домом Щелкунчика» удивили гостей выставки «Пряник и море» (0+), которая стартовала во Владивостоке в Приморском краевом центре народной культуры. Цена подобных угощений может «укусить» даже самую преданную сладкоежку — она варьируется от 200 тысяч до 1 млн рублей, рассказали корр. ИА PrimaMedia мастера из Приморья.
Целую инсталляцию под названием «Деревня Деда Мороза» воссоздала Софья Комова из Уссурийска — член Всероссийской гильдии мастеров пряничного дела и знаменщиков. По словам автора, на создание деревни ушло около месяца: детали творения настолько хрупкие, что инсталляцию нужно перевозить по частям и собирать уже на месте.
«Всё начинается с рисунков на бумаге. Я смотрю интересные архитектурные объекты в интернете, в соцсетях, много рисую сама. А потом начинаю моделировать. Поскольку я трижды математик, программа для меня — это второе имя: я всё отчерчиваю в компьютере, затем распечатываю на бумаге и уже после склеиваю из картона», — объяснила Софья Комова.
Цена таких пряничных домиков начинается от 200 тысяч рублей. В базовой версии изделия выполняются без декоративной глазури и отличаются более сдержанным стилем, в то время как сложность оформления напрямую влияет на итоговую стоимость, которая может доходить до миллиона рублей.
Следующая крупная работа, которая привлекает внимание, — дом с Щелкунчиком. Его создательница, владелица кофеен в Артёме Светлана Дорофеева, отмечает, что сегодня в создании пряничных домиков и даже архитектурных изделий всё чаще помогает искусственный интеллект — в частности, при разработке эскизов и подборе референсов.
«Технически это всё-таки еда. Пряник можно совершенно спокойно есть, пить с ним чай. При этом это ещё и очень оригинальный подарок — для любого торжества: дня рождения, свадьбы. Совсем недавно мой пряник в свадебном формате “улетел” в Японию в качестве подарка молодожёнам», — рассказала Светлана.
В рамках события также прошёл благотворительный аукцион, средства от которого были направлены на поддержку национального парка «Земля леопарда». Участникам представили несколько лотов ручной работы, однако наибольший интерес вызвал пряничный домик из деревни Деда Мороза. Именно он стал самым дорогим лотом вечера — эксклюзивное угощение было приобретено за 3 000 рублей, внеся заметный вклад в общее дело сохранения уникальной природы Приморья.
«Очень приятно, что в преддверии Нового года проходит такая замечательная выставка. Пряничное дело давно известно на Руси, и в западной части России у нас немало музеев, посвящённых этой традиции. Но особенно здорово, что здесь, во Владивостоке, есть целая гильдия, которая этим занимается, рассказывает об этом направлении и вовлекает в него всё новых и новых людей», — отметила директор Приморской картинной галереи Алена Доценко.
На торжественной ярмарке можно было купить сладкие угощения, сама выставка продлится с 25-го декабря по 14-ое января.