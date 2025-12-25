«Рубин» не может уволить Рахимова, так как он не отвечает на звонки

При этом в клубе, по данным СМИ, уже определились с преемником. Новым наставником казанской команды должен стать 65-летний специалист Виталий Кафанов. Его кандидатура стала основной после того, как другой претендент — бывший тренер «Химок» Франк Артига — отказался от предложения в ходе переговоров.