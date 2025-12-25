Ричмонд
«Рубин» не может уволить Рахимова, так как он не отвечает на звонки

Футбольный клуб «Рубин» из Казани столкнулся с необычной ситуацией при попытке расстаться со своим действующим главным тренером Рашидом Рахимовым. По информации журналиста Ивана Карпова, специалист ушёл в новогодний отпуск и перестал отвечать на телефонные звонки и сообщения от руководства клуба.

Источник: Life.ru

При этом в клубе, по данным СМИ, уже определились с преемником. Новым наставником казанской команды должен стать 65-летний специалист Виталий Кафанов. Его кандидатура стала основной после того, как другой претендент — бывший тренер «Химок» Франк Артига — отказался от предложения в ходе переговоров.

Российская Премьер-лига в настоящее время находится на зимнем перерыве. По итогам 18 сыгранных туров «Рубин» занимает седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 23 очка. Лидерство сохраняет «Краснодар» (40 очков), следом идут «Зенит» (39) и «Локомотив» (37).

Ранее Виталий Кафанов отказался комментировать информацию о возможном назначении на пост главного тренера футбольного клуба «Рубин». В беседе с журналистами он подчеркнул, что на данный момент продолжает работу в сборной России.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.