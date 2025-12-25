Ричмонд
Дед Мороз рассказал, сколько писем он получает от взрослых

Дед Мороз рассказал, что треть писем получает от взрослых.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Всероссийский Дед Мороз получает письма от людей всех возрастов, одна треть из них приходит от взрослых, сообщил в интервью РИА Новости сам зимний волшебник.

«Пишут часто из школ и детских садов. Меня поздравляют с праздниками, ребята и взрослые приглашают в гости. Примерно ⅓ писем приходит от взрослых. Пишут люди всех возрастов, как правило, профессии свои не указывают», — сказал Дед Мороз.

Всероссийский Дед Мороз живет в своей сказочной вотчине в Великом Устюге. Сюда приезжают туристы: ходят на экскурсии, встречаются с известными сказочными персонажами и с самим зимним волшебником.