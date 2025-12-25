Маркетплейсы рассказали о правилах возврата товаров в праздники

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Маркетплейсы «Яндекс Маркет» и Wildberries сохраняют сроки возврата товаров в праздничные дни — они составляют 7 и 14 дней соответственно, рассказали РИА Новости в компаниях.
«В соответствии с законом о защите прав потребителей товары, купленные онлайн, в том числе и на маркетплейсах, можно вернуть в течение 7 дней. Wildberries соблюдает требования действующего законодательства и позволяет в большинстве случаев вернуть товар даже через 14 дней — таким образом, мы даем покупателю на возврат значительно больший в сравнении с требованиями законодательства срок», — сказали в пресс-службе Wildberries.
Возврат можно оформить в любом пункте выдачи заказов маркетплейса при условии, что заказ сохранил товарный внешний вид. «Если у менеджера маркетплейса есть объективные причины отказать в возврате, необходимо будет написать заявление непосредственно продавцу, который рассмотрит его в установленном порядке», — добавили в компании.
«Яндекс Маркет» не менял и не планирует корректировать правила возврата в преддверии Нового года и зимних праздников. Покупатели могут подробнее ознакомиться с условиями на нашем сайте", — сообщили в компании. Покупатели могут вернуть товары надлежащего качества в течение 7 дней.
При этом маркетплейсы не ожидают увеличения числа возвратов из-за новогодних праздников. Как объяснили в «Яндекс Маркете», возвраты обычно происходят в случаях, когда ожидания покупателей расходятся с реальностью.
Ранее в Ozon РИА Новости сообщили, что маркетплейс сократил сроки возврата товаров с 21 до 15 дней для большинства категорий, а для новогодних товаров — до 7 дней. Как объяснили в компании, это станет дополнительным инструментом поддержки продавцов.