Маркетплейсы рассказали о правилах возврата товаров в праздники

«В соответствии с законом о защите прав потребителей товары, купленные онлайн, в том числе и на маркетплейсах, можно вернуть в течение 7 дней. Wildberries соблюдает требования действующего законодательства и позволяет в большинстве случаев вернуть товар даже через 14 дней — таким образом, мы даем покупателю на возврат значительно больший в сравнении с требованиями законодательства срок», — сказали в пресс-службе Wildberries.