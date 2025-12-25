Белорусский психолог сказала, как появляется муж — «сыночка-корзиночка»

«Современное общество задает стереотип, что женщина может у нас абсолютно все. Женщина, понятно, что может все, но вы поймите, что до трех лет сын — это мамин сын, а после трех лет мы отдаем папе. А женщины, к сожалению, вцепились в своих мальчиков и с дрожащими руками передают своих сыночек-корзиночек жене. Жена подхватывает с такими же дрожащими руками и, соответственно, потом жалуется, что не получается семейная жизнь так, как она планирует, и так, как она представляет. Поэтому здесь вопрос назрел остро, потому что не хотят рожать наши девочки от сыночек-корзиночек».