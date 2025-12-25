Белорусский психолог сказала, как появляется муж — «сыночка-корзиночка»

Белорусский семейный психолог и сексолог Виктория Протас рассказала в эфире телеканала СТВ о ситуации, когда муж — «сыночка-корзиночка».
Говоря о стереотипах представлений о ролях в социуме, спикер заметила:
«Современное общество задает стереотип, что женщина может у нас абсолютно все. Женщина, понятно, что может все, но вы поймите, что до трех лет сын — это мамин сын, а после трех лет мы отдаем папе. А женщины, к сожалению, вцепились в своих мальчиков и с дрожащими руками передают своих сыночек-корзиночек жене. Жена подхватывает с такими же дрожащими руками и, соответственно, потом жалуется, что не получается семейная жизнь так, как она планирует, и так, как она представляет. Поэтому здесь вопрос назрел остро, потому что не хотят рожать наши девочки от сыночек-корзиночек».
Что касается отношения к мужчинам в нынешнем обществе, то оно нередко такое, про словам Виктории Протас:
«Он бедный, несчастный, у него депрессия. Раньше мужчина завоевал государство, женщина — царица. Сейчас у мужчины осенняя депрессия, от латте у него расстройство».
При этом женщины, боясь одиночестве, свои права не отстаивают. При этом «и работает, и рожает, и добивается, и квартиры покупает, и машины покупает».
«А мужчины расслабились, — добавила специалист. — Он приходит зачастую на все готовое».
