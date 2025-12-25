Россияне столкнулись со страшным осложнением после гонконгского гриппа — потерей слуха

Она рассказала, что после заражения вирусом A (H3N2) у неё долгое время сохранялась температура 40 градусов, боль в глазах, кровь из носа и сильная потливость. Даже после острой фазы болезни две недели не проходят кашель, слабость и тошнота, а также появилось искажение вкуса — вся еда кажется пересоленной. Аналогичные симптомы, включая потерю слуха на одно ухо, фиксируют и другие переболевшие в разных городах, включая Москву.