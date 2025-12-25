Россияне столкнулись со страшным осложнением после гонконгского гриппа — потерей слуха

Она рассказала, что после заражения вирусом A (H3N2) у неё долгое время сохранялась температура 40 градусов, боль в глазах, кровь из носа и сильная потливость. Даже после острой фазы болезни две недели не проходят кашель, слабость и тошнота, а также появилось искажение вкуса — вся еда кажется пересоленной. Аналогичные симптомы, включая потерю слуха на одно ухо, фиксируют и другие переболевшие в разных городах, включая Москву.
По данным Роспотребнадзора, вирус группы А (H3N2) по-прежнему доминирует в России, поэтому медики настаивают на мерах профилактики: ношении масок, гигиене рук и избегании скоплений людей. Врач-инфекционист Елена Мескина объяснила, что инфекция при этом гриппе активно распространяется по ушной полости, вызывая воспаление и временную потерю слуха, которая в осложнённых случаях может длиться несколько месяцев. При таких симптомах она рекомендует срочно обращаться к отоларингологу.
Ранее Life.ru рассказывал, какие меры защиты помогут вам не заразиться гонконгским гриппом перед праздниками. По словам врачей, наибольший эффект будут иметь способы немедикаментозной профилактики, основанные на соблюдении определённых правил.
Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.