Под Тюменью снесут комплекс нежилых зданий

В Успенке под Тюменью снесут восемь нежилых зданий.
Правительством региона принято решение о сносе комплекса нежилых зданий в селе Успенка под Тюменью. Информация об этом указана в документации, размещенной на официальном портале органов государственной власти.
«Работы по сносу объектов должны быть начаты не позднее 01.01.2026 и завершены в срок не позднее 01.09.2027. Стороны согласовали следующий график поэтапного выполнения работ: первый этап — подготовка документации и получение разрешений (январь-апрель 2026); второй этап — организация строительной площадки (май 2026); третий этап — демонтаж надземных и подземных частей объектов (июнь 2026-июнь 2027); четвертый этап — завершение работ и подготовка итоговых документов (июль-август 2027)», — указано в документах, опубликованных на сайте.
Речь идет об объектах на улице Студенческая, 1, которые находятся в собственности региона. Подрядчик выполнит демонтаж безвозмездно, а взамен получит право реализовать материалы, оставшиеся после демонтажа построек.
Перед фактическим началом работ будет подготовлен полный пакет разрешительной документации. На площадке оборудуют безопасную строительную зону: установят ограждения, организуют подъезд для техники и вывоз строительных отходов.
