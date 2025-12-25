Под Тюменью снесут комплекс нежилых зданий

«Работы по сносу объектов должны быть начаты не позднее 01.01.2026 и завершены в срок не позднее 01.09.2027. Стороны согласовали следующий график поэтапного выполнения работ: первый этап — подготовка документации и получение разрешений (январь-апрель 2026); второй этап — организация строительной площадки (май 2026); третий этап — демонтаж надземных и подземных частей объектов (июнь 2026-июнь 2027); четвертый этап — завершение работ и подготовка итоговых документов (июль-август 2027)», — указано в документах, опубликованных на сайте.