Похолодание в Курганской области: где этой ночью мороз был крепче всего

Похожая ситуация в регионе уже отмечалась в ночь и утро 9 декабря, когда в Курганской области также фиксировались сильные морозы. Тогда в Далматово температура опустилась до −31,6 градуса, в Кургане было −25,3, а в других населенных пунктах северных и центральных районов — от −27 до −22,4 градуса.