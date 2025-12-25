Похолодание в Курганской области: где этой ночью мороз был крепче всего

В Далматово зафиксирована самая низкая температура в Курганской области.
В ночь и утром 25 декабря в Курганской области зафиксировали сильные морозы: минимальная температура опустилась до −33,6 градуса. Об этом сообщается в соцсетях.
«Самая низкая температура была в Далматово −33,6 градуса. В Кургане −26,9 градуса», — пишет tg-канал «Погода 45».
Кроме того, в селе Памятное температура достигла −32,3 градуса, а в Шатрово зафиксировали −32. В Шадринске метеостанция показала −28,5 градуса, в Шумихе −28,6. В Целинном воздух остыл до −26, в Куртамыше до −25,2 градуса. Самое «мягкое» утро оказалось в Половинном, где температура составила −19,7 градуса.
Похожая ситуация в регионе уже отмечалась в ночь и утро 9 декабря, когда в Курганской области также фиксировались сильные морозы. Тогда в Далматово температура опустилась до −31,6 градуса, в Кургане было −25,3, а в других населенных пунктах северных и центральных районов — от −27 до −22,4 градуса.