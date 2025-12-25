Тюменцам изменили график выплат пенсий и пособий

Досрочно на карты и счета придут единое пособие на детей до 17 лет и беременным, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет, ежемесячное пособие по уходу до полутора лет для неработающих и работающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Их выплатят 25 декабря.