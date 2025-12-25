Тюменцам изменили график выплат пенсий и пособий

Пенсии и пособия перечислят заранее.
Жители Тюменской области досрочно получат пенсии и пособия, так как в январе дни их выплат попадают на выходные. Об этом URA.RU рассказали в тюменском отделении Соцфонда РФ.
«График выплат детских пособий и пенсий был скорректирован. Причина: в январе дни зачисления приходятся на выходные», — рассказали в ведомстве.
Досрочно на карты и счета придут единое пособие на детей до 17 лет и беременным, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до трех лет, ежемесячное пособие по уходу до полутора лет для неработающих и работающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Их выплатят 25 декабря.
26 декабря тюменцы получат ежемесячную выплату из маткапитала на детей до трех лет. При этом если выплату назначали в декабре и вы ее уже получили, следующий транш за январь будет уже в феврале.
Пенсии за январь досрочно (26 декабря) на карты получат те, кому их перечисляют по восьмым числам месяца. Те, кому деньги приходят позднее, увидят зачисление уже в январе. Доставка пенсий по почте будет осуществляться с 3 по 23 января.