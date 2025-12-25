Карагандинец доказал, что не брал деньги в МФО, которые потребовали вернуть

В апелляционной жалобе мужчина указал, что договор займа с МФО он не заключал и денежных средств не получал. Суд апелляционной инстанции установил, что доказательства фактического получения ответчиком денежных средств — наличными из кассы либо путем перечисления на банковский счет — ни истцом, ни третьим лицом представлены не были.