Карагандинец доказал, что не брал деньги в МФО, которые потребовали вернуть

В суде апелляционной инстанции рассмотрено гражданское дело по иску микрофинансовой организации (МФО) к мужчине о взыскании задолженности по договору займа. Ранее решением суда района Алихана Бокейхана Караганды иск был удовлетворен: с мужчины в пользу МФО взысканы сумма долга в размере 136 тыс. тенге и договорная неустойка в размере 70 200 тенге.
Суд первой инстанции исходил из того, что 13 августа 2021 года между сторонами был заключен договор займа на сумму 120 тыс. тенге. Однако материалы дела подтверждают, что договор микрокредитного займа, составленный в письменной форме, подписан только займодателем — МФО. Подпись заемщика в документе отсутствует.
В апелляционной жалобе мужчина указал, что договор займа с МФО он не заключал и денежных средств не получал. Суд апелляционной инстанции установил, что доказательства фактического получения ответчиком денежных средств — наличными из кассы либо путем перечисления на банковский счет — ни истцом, ни третьим лицом представлены не были.
Согласно ч. 3 ст. 65 ГПК обстоятельства, которые по закону должны подтверждаться определенными доказательствами, не могут подтверждаться иными способами. Учитывая отсутствие доказательств получения мужчиной займа, судебная коллегия по гражданским делам Карагандинского областного суда не согласилась с выводами суда первой инстанции.
Судебная коллегия отменила решение и приняла новое решение об отказе в удовлетворении иска в полном объеме.