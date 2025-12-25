Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дорога за 11 миллиардов: в Тюмени сдвинулись сроки возведения одной из самых дорогих развязок

В Тюмени развязку, которая соединит Дом обороны и Маяк, планируют построить в 2028—2031 годах. Об этом сообщили в городской администрации. Эта дорога считается одной из самых дорогостоящих — на ее возведение потратят свыше 11 миллиардов рублей.

Закончить работы планируют в 2031 году.

В Тюмени развязку, которая соединит Дом обороны и Маяк, планируют построить в 2028—2031 годах. Об этом сообщили в городской администрации. Эта дорога считается одной из самых дорогостоящих — на ее возведение потратят свыше 11 миллиардов рублей.

«Разработана проектно-сметная документация и получена госэкспертиза на строительство транспортной развязки на пересечении улиц Интернациональная и Аккумуляторная. Выполнение строительно-монтажных работ планируется на 2028−2031 годы с пешеходным переходом надземным через ж/д», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что развязка через железную дорогу расположится в створе улицы Аккумуляторная. Ее стоимость в ценах на второй квартал 2023 года составляет 11,1 миллиарда.