Дорога за 11 миллиардов: в Тюмени сдвинулись сроки возведения одной из самых дорогих развязок

Закончить работы планируют в 2031 году.
В Тюмени развязку, которая соединит Дом обороны и Маяк, планируют построить в 2028—2031 годах. Об этом сообщили в городской администрации. Эта дорога считается одной из самых дорогостоящих — на ее возведение потратят свыше 11 миллиардов рублей.
«Разработана проектно-сметная документация и получена госэкспертиза на строительство транспортной развязки на пересечении улиц Интернациональная и Аккумуляторная. Выполнение строительно-монтажных работ планируется на 2028−2031 годы с пешеходным переходом надземным через ж/д», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что развязка через железную дорогу расположится в створе улицы Аккумуляторная. Ее стоимость в ценах на второй квартал 2023 года составляет 11,1 миллиарда.