Дорога за 11 миллиардов: в Тюмени сдвинулись сроки возведения одной из самых дорогих развязок

В Тюмени развязку, которая соединит Дом обороны и Маяк, планируют построить в 2028—2031 годах. Об этом сообщили в городской администрации. Эта дорога считается одной из самых дорогостоящих — на ее возведение потратят свыше 11 миллиардов рублей.