Потенциал ледников будет изучать Казахстан — Сенат ратифицировал соглашение с ООН

«Прикладные результаты деятельности центра широко используются Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством водных ресурсов и ирригации, Министерством экологии и природных ресурсов, а также службой “Казгидромет”. Проводятся исследования селевопасных ледниковых озер и планируются превентивные меры. Ратификация соглашения позволит Казахстану укрепить статус научно-исследовательского хаба Центральной Азии, обеспечить научными данными национальную и региональную политику в сфере водной безопасности, сформировать международную площадку для подготовки молодых ученых и специалистов, дальнейшего развития партнерства с ЮНЕСКО, а также соблюдать международные научные стандарты, участвовать в региональных и глобальных научных программах и повысить авторитет Казахстана в сфере климатических исследований», — заключил Нухулы.