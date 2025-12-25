Омским мамам досрочно перечислят детские пособия за декабрь

Уже сегодня, 25 декабря, родителям омских малышей начнут поступать на банковский счет детские пособия. Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня, и, если средства не поступили утром, нужно просто дождаться перечисления до конца дня. Омичи сегодня получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплату на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. Также зачисление денег пройдет 26 декабря. В этот день омички получат ежемесячную выплату из материнского капитала.