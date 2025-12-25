Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омским мамам досрочно перечислят детские пособия за декабрь

Следующую государственную выплату — за январь — родители получат только в феврале 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В связи с новогодними праздниками, омские родители досрочно получат детские пособия за декабрь на счета в банках. В отделении Социального фонда России по Омской области напомнили, что зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня.

Уже сегодня, 25 декабря, родителям омских малышей начнут поступать на банковский счет детские пособия. Зачисление выплат в банках происходит в течение всего дня, и, если средства не поступили утром, нужно просто дождаться перечисления до конца дня. Омичи сегодня получат единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, выплату на первого ребенка до 3 лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного. Также зачисление денег пройдет 26 декабря. В этот день омички получат ежемесячную выплату из материнского капитала.

В ведомстве обращают внимание, что следующее перечисление пособий будет произведено по стандартному графику: за январь — в феврале 2026 года. Пособия, которые омские родители получают через почту, будут доставлены в соответствии с графиком.